Минздрав бьёт тревогу: рождаемость в Таиланде падает, кризис НИЗ усугубляется

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Министр здравоохранения Паттана Промпхат заявил, что Таиланд ускоряет реализацию мер в сфере здравоохранения для противодействия резкому снижению рождаемости и растущему бремени неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Согласно последним данным, ежегодное число рождений сократилось до 454 006 — это самый низкий показатель за последние десятилетия. Общий коэффициент рождаемости составляет всего 0,93, что значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. В то же время более 14 миллионов человек в стране страдают НИЗ, что приводит к более чем 400 000 смертей ежегодно.

Постоянный секретарь Министерства здравоохранения Сомрыек Джуэнгсаман отметил, что на фоне сокращения численности населения повышение качества жизни становится национальным приоритетом. Одним из ключевых факторов названы малоподвижный образ жизни: учащиеся и молодёжь проводят в среднем 14,3 часа в день без физической активности. В сочетании с неправильным питанием это привело к тому, что 9,2 миллиона тайцев имеют избыточный вес, увеличивая нагрузку на систему здравоохранения, оцениваемую в 1,6 триллиона батов.

Генеральный директор Департамента здравоохранения Ампорн Бенджапонпитак представил комплексную программу мониторинга здоровья — от этапа до беременности до раннего детства. Цель — снизить риски преждевременных родов, анемии и задержек развития. Одновременно ведомство продвигает более здоровый образ жизни через инициативы «Healthy Canteens», улучшение школьного питания и сокращение потребления сахара.



Министерство ставит задачу сократить число людей с риском НИЗ как минимум на 30% за счёт раннего скрининга и мониторинга на уровне сообществ. Инициатива поддерживается районными больницами, местными органами здравоохранения и добровольцами здравоохранения в деревнях, что должно обеспечить устойчивую систему здравоохранения для всех возрастных групп на фоне перехода Таиланда к полностью стареющему обществу.




































