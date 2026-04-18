Круизный лайнер «Гентинг Дрим» доставил более 4 000 туристов на Пхукет во время Сонгкрана

ПХУКЕТ, Таиланд – Круизный лайнер Гентинг Дрим из Сингапур прибыл в Глубоководный порт Пхукета, доставив более 4 000 туристов и усилив туристическую активность во время праздника Сонгкран.







Судно было запланировано к однодневной стоянке, после чего должно было отправиться обратно в Сингапур в полночь 15 апреля. Несмотря на короткий визит, прибытие лайнера вызвало оживление в порту, где местные продавцы предлагали сувениры, товары OTOP, еду и свежие фрукты.

Многие пассажиры продолжили свои поездки по острову, воспользовавшись арендованными автобусами и микроавтобусами для посещения достопримечательностей Пхукета, что способствовало росту туристических расходов и поддержке местной экономики в праздничный период.































