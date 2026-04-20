Кризис дизеля и рыболовного топлива ударил по рыболовству, сельскому хозяйству и транспорту Таиланда

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Рост цен на топливо, особенно дизель и субсидируемое «зелёное масло», используемое рыболовными судами, оказывает всё более сильное давление на местную экономику в провинциях Ратчабури, Самут Сонгкхрам, Петчабури и Прачуапкхирикхан.

Последствия ощущают не только водители, но и рыбаки, фермеры, транспортные компании и домохозяйства, уже сталкивающиеся с ростом стоимости жизни.







Особенно сильно пострадали рыбацкие общины в Самут Сонгкхраме, Петчабури и Прачуапкхирикхане, где топливо составляет около 60–70% эксплуатационных расходов рыболовных судов. В районах, таких как Пранбури и Мэ Клонг, около 30–40% рыболовных лодок, по сообщениям, прекратили работу, поскольку расходы на топливо превысили уровень рентабельности.

Многие мелкие рыбаки вынуждены брать кредиты для покупки топлива, однако доходы от улова больше не покрывают расходы на выход в море. Снижение поставок морепродуктов уже влияет на потребителей: цены на свежие морепродукты выросли примерно на 15–20%, что оказывает давление на рестораны и туристический бизнес в Ча-Аме и Хуахине.

Внутренние провинции, особенно Ратчабури, сталкиваются с ростом логистических затрат. Как крупный аграрный распределительный центр, регион фиксирует увеличение транспортных расходов, что приводит к росту цен на овощи и фрукты. По оценкам, стоимость жизни для домохозяйств выросла примерно на 10–15%.

Животноводческий сектор также испытывает давление: свиноводы и птицеводы сталкиваются с ростом стоимости кормов, и часть небольших хозяйств уже закрылась.

Местные жители призывают правительство установить потолок цен на зелёное топливо на уровне 26–28 бат за литр, предотвратить завышение цен посредниками и предоставить льготные кредиты для рыболовецких кооперативов и фермеров. Монгкол Сукхароенкана, почётный советник Национальной ассоциации рыболовства Таиланда, предложил восемь срочных мер, включая государственные субсидии, ограничение цен до 30–35 бат за литр и программу выкупа рыболовных судов.

Наблюдатели предупреждают, что топливный кризис уже выходит за рамки энергетической проблемы и становится угрозой для местной экономики, доходов населения и продовольственной безопасности.































