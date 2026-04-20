ИИ в действии: туристическая полиция задержала гражданина Индии за просрочку визы в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туристическая полиция Паттайи использовала технологию распознавания лиц на базе искусственного интеллекта для задержания гражданина Индии, превысившего срок пребывания в стране, во время празднования Ван Лай 19 апреля.

Операция была проведена в рамках политики комиссара туристической полиции Пол. лейтенант-генерала Саксиры Пуэк-ама, который делает акцент на применении современных технологий для предотвращения и пресечения преступлений в крупных туристических центрах, особенно для выявления разыскиваемых лиц и иностранцев с просроченными визами.







Около 11:52 сотрудники туристической полиции станции №4, дивизиона 2, Бюро туристической полиции 1 в Чонбури начали операцию по борьбе с преступностью во время фестиваля Ван Лай в Паттайе. Руководил операцией Пол. подполковник Прапда Суксунтри, главный инспектор подразделения.

В ходе операции был задействован мобильный оперативный автомобиль CCOC, оснащённый камерами распознавания лиц с использованием ИИ, известными под неофициальным названием «Predator Eyes on Mobile». Патрулирование велось вдоль пляжной дороги Паттайи в районе Нонгпрю, округ Бангламунг, провинция Чонбури.

Во время операции система выявила иностранного гражданина с просроченным пребыванием. Полиция задержала 35-летнего гражданина Индии, который превысил разрешённый срок пребывания в Таиланде на 43 дня. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пребывании в королевстве после истечения срока разрешения.

Подозреваемый был передан следователям полицейского участка города Паттайя для дальнейших юридических процедур.

В туристической полиции отметили, что использование технологий ИИ является важным шагом в укреплении мер безопасности и повышении доверия как тайских, так и иностранных туристов во время крупных мероприятий, таких как Сонгкран и празднования Ван Лай в Паттайе.































