Изнуряющая жара охватила Паттайю — празднование Сонгкрана достигает пика

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В городе Паттайя сохраняется сильная жара в период празднования Сонгкрана, усиливая и без того насыщенную атмосферу на побережье. Под ясным небом и при высоких температурах как местные жители, так и туристы устремляются на пляжи в поисках прохлады. Многие купаются в море, отдыхают под зонтами или наслаждаются морским бризом. Жаркая погода одновременно усиливает праздничное настроение, превращая водные игры в популярный способ спасения от зноя.

По всему городу сохраняется активная и динамичная атмосфера Сонгкрана. От пляжных зон до оживлённых улиц ночной жизни собираются большие толпы, создавая сочетание праздничного веселья и летней жары. Комбинация высокой температуры и постоянных водных развлечений делает Паттайю одним из главных центров праздника.







Метеорологические службы сообщают, что жара сохранится в течение основных дней Сонгкрана, однако в ближайшие дни возможны отдельные грозы. Они могут принести кратковременное облегчение, но также вызвать резкие изменения погодных условий.

Власти рекомендуют туристам пить больше воды, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и быть особенно осторожными в местах массового скопления людей.































