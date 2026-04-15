Железнодорожные перевозки в Таиланде резко выросли на Сонгкран — более 1,2 млн поездок за один день

БАНГКОК, Таиланд – Железнодорожная система Bangkok зафиксировала резкий рост пассажиропотока в период праздника Сонгкран, в связи с чем были введены дополнительные рейсы для обслуживания возвращающихся пассажиров.

Генеральный директор Департамента железнодорожного транспорта (DRT) Пичет Кунатхамаракс сообщил, что количество поездок значительно увеличилось. Только 13 апреля было зарегистрировано 1,23 миллиона поездок по всей стране, что на 13 процентов превышает первоначальные прогнозы.







Основная нагрузка пришлась на городские транспортные системы — около 1,14 миллиона поездок. Наибольший пассажиропоток наблюдался на линии Green Line, соединяющей ключевые праздничные зоны, такие как Siam Square и Silom Road. Линия Gold Line также показала рост на 45 процентов выше ожиданий благодаря мероприятиям в районе ICONSIAM.

Междугородние железнодорожные перевозки обслужили более 82 тысяч пассажиров, при этом наибольший спрос наблюдался на южных и северо-восточных направлениях. По данным DRT, ни один пассажир не остался на станциях. Операторам было поручено строго соблюдать меры по управлению потоками людей для обеспечения безопасности. Пассажирам также рекомендовано освобождать ёмкости с водой перед входом на станции во избежание скольжения.



В связи с возвращением пассажиров в столицу 14 апреля State Railway of Thailand назначила дополнительные поезда из Накхонратчасимы, Ялы и Чиангмая. Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать осторожность на железнодорожных переездах и не сжигать траву вблизи путей, чтобы предотвратить задержки и аварии.































