Жалобы на шум в Джомтьене растут – громкая музыка из автомобилей вызывает раздражение перед Сонгкраном

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В районе Jomtien Beach власти усилили контроль после увеличения числа жалоб на громкую музыку из автомобилей, которая мешает жителям, особенно в преддверии праздника Songkran.

Муниципальные сотрудники отреагировали на обращение 8 апреля, связанное с автомобилем, из которого громко звучала музыка в общественном месте. При проверке факт нарушения подтвердился, водителю было вынесено предупреждение с требованием снизить громкость. Нарушитель выполнил указания.

Власти подчеркнули, что общественные пространства открыты для отдыха, однако их использование должно учитывать интересы окружающих. Кампания под лозунгом «можно включать, но не перегибать» призывает людей соблюдать разумный уровень шума, особенно в местах общего пользования.

Реакция общества оказалась достаточно резкой. Многие жители выражают недовольство повторяющимися инцидентами. Некоторые сообщают о безрассудной езде в сочетании с громкой музыкой, другие задаются вопросом, почему подобное поведение продолжается, несмотря на существующие правила. Также усиливаются опасения, что ситуация может ухудшиться во время Сонгкрана, когда количество людей и уровень активности значительно возрастут.



В комментариях также звучит общее раздражение: некоторые считают, что нарушителям стоит самим испытать подобный уровень шума, чтобы понять его влияние. Другие подчёркивают, что общественные места, такие как пляжи, должны оставаться комфортными и доступными для всех, а не становиться источником дискомфорта.

С приближением Сонгкрана ожидается усиление контроля в ключевых районах, чтобы предотвратить нарушения и сохранить порядок. Власти призывают население вести себя ответственно, уважать общее пространство и способствовать созданию безопасной и приятной атмосферы для жителей и туристов.





































