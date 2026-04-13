Дорожные итоги Сонгкрана в Таиланде: 71 погибший за два дня — превышение скорости главная причина

ПАТТАЙЯ, Таиланд – За первые два дня празднования Сонгкрана в Таиланде зафиксирован 71 погибший в дорожно-транспортных происшествиях. Основной причиной трагедий остается превышение скорости, сообщает Центр операций по обеспечению безопасности дорожного движения.

Доктор Софон Иамсиритхаворн, заместитель постоянного секретаря Министерства здравоохранения, представил данные 11 апреля в ходе брифинга, посвященного второму дню национальной кампании по дорожной безопасности. Только за этот день было зарегистрировано 208 аварий, в результате которых 185 человек получили травмы и 50 погибли.

Основные причины ДТП:

▪ Превышение скорости: 45,71 % (главная причина)

▪ Вождение в состоянии опьянения: 24,76 %

▪ Опасное перестроение: 19,05 %

Мотоциклы участвовали в 61 проценте аварий. Большинство ДТП произошло на автомагистралях (48,56 %) и прямых участках дорог (79,05 %), что указывает на высокие риски при движении на большой скорости. Самым опасным временем стал промежуток с 9:01 до 12:00, на который пришлось 21,9 процента происшествий.

Суммарные данные за два дня (10–11 апреля):

▪ 344 аварии

▪ 317 пострадавших

▪ 71 погибший

Несмотря на высокие показатели, это меньше, чем в 2025 году, когда за аналогичный период погиб 81 человек.







Доктор Софон отметил, что более половины погибших скончались до прибытия в больницу, что свидетельствует о тяжести аварий. Часто причиной становятся высокая скорость и отсутствие средств защиты. Более 62 процентов жертв не использовали шлемы или ремни безопасности.

Власти усиливают контроль как на основных дорогах, так и в зонах празднования Сонгкрана. Водителей призывают снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.































