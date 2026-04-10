Дебаты о Сонгкране в Паттайе усиливаются: краткосрочные туристы как двигатель экономики «недели безумия»

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Для многих туристов Сонгкране в Паттайе считается обязательным пунктом путешествия: дни водных боёв, уличных вечеринок и непрерывного праздника. Однако среди долгосрочных посетителей растёт недовольство.

Поскольку город всё больше растягивает праздник за пределы традиционных трёх дней, напряжение заметно усиливается в онлайн-форумах. Постоянные гости всё чаще описывают расширенный фестиваль не как удовольствие, а как испытание.

«Одного раза в жизни достаточно», – написал один пользователь. Эта мысль повторяется в десятках комментариев. Другие заявляют, что теперь предпочитают покидать Паттайю на время Сонгкрана и уезжают в более спокойные страны, такие как Вьетнам или Лаос, чтобы избежать «10 дней хаоса».

Те, кто остаётся, часто адаптируются: запасаются продуктами, чтобы не выходить из дома, или участвуют лишь символически.

Также всё чаще поднимаются вопросы безопасности и здоровья. Жалобы на «грязную воду», инфекции глаз и ушей, а также использование мощных водяных пистолетов усиливают обеспокоенность.



Проблемы с транспортом и рост цен на поездки дополнительно усложняют ситуацию. Многие описывают Паттайю во время Сонгкрана как «хаос», где передвижение становится затруднённым.

Некоторые местные предприятия также сообщают о временном снижении доходов.

Существует и заметный разрыв поколений: молодые туристы чаще наслаждаются атмосферой, тогда как долгосрочные резиденты относятся к расширенному формату критично.

Таким образом, ключевой вопрос остаётся открытым: для кого проводится фестиваль?

И всё больше долгосрочных гостей отвечают на него своим решением — уехать во время праздника.































