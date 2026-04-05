Главарь южнокорейских ростовщиков арестован в Таиланде – полиция усиливает контроль за иностранными беглецами

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайская полиция задержала 65-летнего южнокорейского гражданина, обвиняемого в руководстве незаконным кредитным синдикатом, который, по данным следствия, эксплуатировал более 9 000 работников и причинил ущерб на сумму свыше 355 миллионов бат. Власти отмечают, что иностранные подозреваемые все чаще находятся под наблюдением в ключевых районах проживания экспатов, включая Паттайю.

Арест был произведён подразделением по защите прав потребителей (CPPD). Подозреваемый, господин Тэ Вон Бэ, был задержан в корейской языковой школе в Клонг Луанг, Патхумтани, в четверг.

Полиция сообщила, что против него действовал ордер на арест, выданный в Южной Корее за нарушение законов о финансовой деятельности и защите потребителей, после того как он, как утверждается, управлял незаконной кредитной сетью, ориентированной на мигрантов.

Следователи отметили, что группа взимала чрезвычайно высокие проценты – до 154 % годовых. Количество пострадавших превышает 9 000 человек, а общий ущерб оценивается более чем в 355 миллионов бат. Синдикат ранее был разобран в Южной Корее, где были арестованы шесть его участников. Однако предполагаемый организатор скрылся и, по сообщениям, укрылся в Таиланде, продолжая управлять операциями через сына за границей.







Южнокорейская полиция в Пусане координировала действия с Интерполом для выдачи Red Notice, что позволило тайским властям отследить и задержать подозреваемого после совместного обмена разведданными между двумя странами.

Власти подчеркнули, что это дело отражает укрепление международного сотрудничества и усилия Таиланда по предотвращению превращения страны в безопасное убежище для транснациональных преступников.

Кроме того, наблюдение за иностранными подозреваемыми было усилено в туристических районах и местах длительного проживания экспатов, таких как Паттайя, где правоохранительные органы активизировали контроль за финансовыми преступлениями и незаконной предпринимательской деятельностью.

Сообщается, что подозреваемый признал, что он является лицом, указанным в ордере. Иммиграционные власти аннулировали его разрешение на пребывание в Таиланде, и готовится его депортация в Южную Корею для привлечения к ответственности.

Полиция заявила, что операция демонстрирует тесную координацию между тайскими и международными правоохранительными органами в поимке высокопрофильных беглецов.



































