Война меняет спрос на путешествия: Таиланд выигрывает, но перелёты становятся роскошью

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Начало войны в конце февраля серьёзно нарушило глобальные туристические потоки и запустило как немедленные, так и долгосрочные изменения. В то время как традиционные авиационные узлы на Ближний Восток теряют значение, Таиланд становится одним из главных бенефициаров. Однако этот рост привлекательности имеет свою цену.

По данным Neue Zürcher Zeitung, поведение путешественников заметно меняется: безопасность и стоимость становятся ключевыми факторами при принятии решений.







Бангкок фиксирует рост спроса — но не без последствий. Крупные транзитные хабы, такие как Дубай, Абу-Даби и Доха, сталкиваются с ограничениями, из-за чего воздушные потоки всё чаще перенаправляются в Юго-Восточную Азию. В частности, Бангкок укрепляет позиции альтернативного узла между Европой и Азией.

Однако такая перестройка приводит к резкому росту цен на авиабилеты. Перенаправленные рейсы становятся длиннее, вместимость ограничена, а спрос сосредоточен на меньшем числе маршрутов. Для многих путешественников перелёт в Таиланд становится самой дорогой частью поездки.

Несмотря на рост цен, спрос остаётся устойчивым. Таиланд продолжает привлекать международных туристов, поскольку многие предпочитают держаться подальше от зон конфликта, даже если это дороже. Юго-Восточная Азия воспринимается как стабильный и безопасный регион, что усиливает её привлекательность.



Тем не менее, рост затрат меняет поведение туристов. Более экономные путешественники выбирают более близкие направления, другие откладывают поездки или сокращают их продолжительность, тогда как более обеспеченные клиенты готовы принять более высокие расходы. Наблюдения отрасли показывают, что дальние поездки становятся более избирательными, но не менее востребованными.

Двойная роль Таиланда как туристического направления и транзитного узла делает его одним из главных выгодоприобретателей этих изменений. Однако становится заметной и обратная сторона: рост цен на перелёты создаёт барьеры и делает путешествия всё более зависимыми от финансовых возможностей.

Эта ситуация отражает более широкое противоречие между стремлением и реальностью. Желание путешествовать остаётся сильным — возможно, даже усиливается в периоды глобальной нестабильности. Таиланд стал символом этой тенденции: далёкий, привлекательный и воспринимаемый как безопасный, но всё более дорогой для посещения.

К лету 2026 года становится ясно: мировой туризм не замедляется — он трансформируется. Стоимость и геополитика сегодня формируют путешествие не меньше, чем сам пункт назначения.































