Водитель микроавтобуса задержан в Пхукете по делу о серьёзном нападении на украинскую туристку

ПХУКЕТ, Таиланд – Полиция Пхукета задержала 43-летнего водителя микроавтобуса по подозрению в серьёзном сексуальном нападении на 20-летнюю туристку из Украины.

По данным полиции, инцидент произошёл ранним утром 6 апреля 2026 года после того, как туристка потеряла связь с друзьями в Пхукет-Тауне и не имела доступа к интернету. Она обратилась к мужчине с просьбой помочь подключиться к Wi-Fi, чтобы связаться с группой.

Следствие утверждает, что подозреваемый воспользовался ситуацией и увёз женщину на автомобиле. Позже он высадил её в районе Камала. После этого она связалась с друзьями и подала заявление в полицию Патонга.

Пострадавшая была направлена в больницу для судебно-медицинского обследования. Дело передано полиции города Пхукет, так как предполагаемое место преступления находится в их юрисдикции. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения для установления маршрута автомобиля.



Подозреваемый, идентифицированный как Сукун, был позже задержан в бильярдном клубе в районе Ратсада. Он признал участие, но заявил, что контакт был добровольным. Тест на наркотики дал положительный результат.

Ему предъявлены обвинения, включая сексуальное насилие и употребление наркотиков. Также проверяется возможная причастность к другим инцидентам.































