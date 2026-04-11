Беслатное использование автобана Бангкок–Паттайя–Мап Та Пхут в рамках мер по Сонгкран для снижения транспортной нагрузки

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Правительство Таиланда ввело ряд мер для облегчения транспортного движения в период праздника Сонгкран и снижения расходов для путешественников. В число мер включены бесплатный проезд по основным скоростным дорогам и временная остановка крупных строительных работ, в то время как миллионы людей направляются в путешествия.

Пресс-секретарь правительства Рачада Данадирек сообщила, что премьер-министр Анутин Чарнвиракул выразил особую обеспокоенность безопасностью на дорогах в праздничный период и призвал водителей строго соблюдать кампанию «не пьяни за рулем». Также он поручил всем ведомствам обеспечить максимально удобное движение транспорта.

Для снижения расходов на фоне роста цен на топливо Министерство транспорта временно отменило оплату за проезд на ряде магистралей. Скоростные дороги Бурапха Вити и Канчанапхисек (Банг Пхли–Суксават) будут бесплатными с 10 по 16 апреля, а Удон Раттхая, Си Рат и Чалерм Маха Накхон — с 13 по 15 апреля.

Кроме того, основные автобаны будут бесплатными в течение семи дней, с 10 по 16 апреля. Среди них маршрут М7 Бангкок–Паттайя–Мап Та Пхут, М9 (обходная дорога) и М81 (Банг Яй–Канчанабури).







Власти также тестируют бесплатный доступ на новых участках, включая М6 (Банг Па-Ин–Накхон Ратчасима) для разгрузки трассы Миттрапхап, а также 10-километровый участок М82 (Банг Хун Тхиан–Эккачай) для улучшения движения в направлении юга через дорогу Рама II.

Отдельно департамент дорог временно приостановил строительные работы и открыл все основные полосы на трассе Рама II в обоих направлениях. Это решение принято после проверки безопасности конструкций в рамках проекта межгородской автомагистрали М82.



Приостановка работ направлена на улучшение транспортного потока и снижение пробок в период пикового праздничного движения. После Сонгкрана строительство будет возобновлено, и с 20 апреля возможны частичные ограничения движения.

Власти рекомендуют водителям планировать маршруты заранее и следить за актуальной информацией о движении через круглосуточную горячую линию 1586.































