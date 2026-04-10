Арест «короля онлайн-казино», связанного с сетью Shwe Kokko, в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Тайские власти арестовали гражданина Китая, которого считают ключевой фигурой транснациональной сети онлайн-гемблинга, связанной со спорным комплексом Shwe Kokko в Мьянме. Арест был произведён в Паттайе 9 апреля в ходе спецоперации.

Подозреваемый, идентифицированный как Бэй Минсюэ, был задержан совместной группой спецназа и иммиграционной полиции возле резиденции в районе Джомтьен Сои 14. На него был выдан ордер на арест китайскими властями, а ранее его разрешение на пребывание в Таиланде было аннулировано.

По данным следствия, Бэй играл ключевую роль в масштабной сети онлайн-гемблинга, которая работала как минимум через 239 цифровых платформ. В неё были вовлечены более 330 000 пользователей из 31 провинции Китая. Предполагаемый незаконный оборот составил около 2,775 млрд юаней (примерно 13,18 млрд бат).

Дальнейшее расследование показало, что подозреваемый мог быть частью более крупной преступной структуры, связанной с Shwe Kokko — районом на границе Мьянмы, который неоднократно упоминается в контексте нелегального гемблинга и трансграничной преступности. По данным властей, сеть действует с 2016 года и принесла не менее 2,4 млрд бат незаконной прибыли.

Следователи также установили, что подозреваемый пытался скрыть свою личность. Согласно данным о передвижениях, он покинул Таиланд в мае 2024 года по китайскому паспорту, направившись в Вьентьян, а затем тайно вернулся в августе 2025 года, используя паспорт Сент-Китс и Невис. Однако биометрическая система распознавания лиц подтвердила его личность.



Подозреваемый был доставлен в Бангкок для дальнейшего иммиграционного и юридического разбирательства. Власти координируют действия с посольством Китая для возможной экстрадиции.

Тайская полиция заявляет, что арест является частью усилий по борьбе с транснациональными преступными сетями, использующими Таиланд как базу, особенно в сфере онлайн-гемблинга и финансовых преступлений.
































