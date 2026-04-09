Американский мотоциклист погиб в Паттайе при столкновении с бетономешалкой на Сукхумвит-роуд

ПАТТАЙЯ, Таиланд – 69-летний американский мотоциклист погиб 8 апреля в результате столкновения с бетономешалкой на крупном перекрестке в Паттайе.

Полиция Pattaya City Police Station прибыла на место происшествия около 11:30 на перекрестке Thepprasit–Sukhumvit вместе со спасателями из Sawang Boriboon Foundation.

На месте сотрудники обнаружили белый бетонный грузовик Hino и сильно поврежденный мотоцикл Yamaha Fino под передней частью автомобиля. Пострадавший оказался зажатым возле задних колес грузовика. Спасатели потратили более 20 минут на его освобождение и доставили в ближайшую больницу, где он позже скончался от полученных травм.

38-летний водитель грузовика сообщил полиции, что при левом повороте почувствовал удар и остановился, после чего обнаружил под машиной мотоцикл.

Очевидец с регистратора сообщил, что мотоцикл двигался рядом с грузовиком, когда оба транспортных средства пытались повернуть налево на Сукхумвит-роуд, после чего произошла авария.

Полиция задержала водителя для допроса и проверяет видеозаписи с камер наблюдения района, чтобы установить точную причину аварии. Расследование продолжается.






































