Австралиец спасён после инцидента на балконе в Паттайе – причиной мог стать конфликт в отношениях

ПАТТАЙЯ, Таиланд – 59-летний гражданин Австралии был благополучно спасён после того, как, по сообщениям, пытался спрыгнуть с балкона отеля в центре Паттайи. Власти считают, что причиной инцидента мог стать конфликт в личных отношениях.

Сотрудники полиции Паттайи и туристической полиции были вызваны в отель на Сои Буакхао в Южной Паттайе около 10:30 утра 4 апреля. Сообщалось, что иностранный мужчина находился снаружи балкона на третьем этаже и выглядел крайне взволнованным.

На месте полицейские обнаружили мужчину, стоящего с внешней стороны балкона четырёхэтажного отеля. Сотрудники отеля и полиция пытались успокоить его и убедить вернуться внутрь. Сначала он начал перелезать обратно, однако, заметив полицейских, снова стал нервничать и приблизился к краю.

В итоге полиция сумела удержать его и безопасно вернуть внутрь без травм, что вызвало облегчение у очевидцев.





По предварительным данным, мужчина проживал в отеле и мог находиться в эмоциональном состоянии после ссоры со своей трансгендерной партнёршей, которая покинула номер ранее утром. Сообщается, что он находился на балконе несколько часов, периодически перелезая через ограждение.

Власти отметили, что подобное поведение наблюдалось у него и ранее. Иммиграционная полиция провинции Чонбури уведомлена, рассматриваются дальнейшие меры, включая возможную депортацию.



































